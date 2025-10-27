Alberto Gusmeroli | Sulla pace fiscale si può fare di più

Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato leghista: «Funzionerà perché abbiamo corretto gli errori passati, ora le rate sono tutte uguali e i tempi lunghi. Il Parlamento può valutare miglioramenti, ampliando la platea dei beneficiari». 🔗 Leggi su Laverita.info

alberto gusmeroli sulla pace fiscale si pu242 fare di pi249

© Laverita.info - Alberto Gusmeroli: «Sulla pace fiscale si può fare di più»

Scopri altri approfondimenti

alberto gusmeroli pace fiscaleGusmeroli (Lega): la rottamazione 5 non è un condono - Previste 54 rate bimestrali per la restituzione del debito. italiaoggi.it scrive

alberto gusmeroli pace fiscalePace fiscale, come funziona la nuova rottamazione delle cartelle (e cosa fare) - Nella nuova legge di bilancio il governo prevede un nuovo condono fiscale: ecco tutti i debiti col fisco che è possibile "risolvere" con uno sconto rispetto a quanto richiesto dall'agenzie della entra ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Alberto Gusmeroli Pace Fiscale