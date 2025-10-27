Al volante di un' Audi si schianta contro quattro auto parcheggiate

Negli ultimi giorni, i carabinieri della Compagnia di Padova, in occasione della Fiera del Folpo in corso a Noventa Padovana, hanno intensificato i controlli, diversi sono stati gli interventi. Venerdì sera i militari hanno denunciato in stato di libertà un 48enne, un 56enne, un 59enne, residenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gli arrivi del lunedì Classe A Pacchetto integrazione per smartphone Volante sportivo Sedili riscaldabili Ricarica wireless Audi Q5 Pacchetto interno S Sedili sportivi Tetto panoramico Pacchetto look nero Pacchetto tech pro Porsche cayenne coupe 3.0 Sedili c Vai su Facebook

Rubano un’auto e si schiantano contro un palo inseguiti dalla Polizia, morto un 18enne - Prima il furto di un’auto, poi l’inseguimento con una volante della polizia, infine lo schianto contro un palo e altre auto in sosta, fatale per uno dei due ragazzi a bordo. Da blitzquotidiano.it

Auto si schianta contro un muro, muore un 27enne: si chiamava Giovanni Lalle - Stava viaggiando in automobile nel territorio di Lavinio, all'interno del comune di Anzio, insieme a un amico, quando ha perso il controllo dell'automobile. Riporta fanpage.it

Utilizzo dati e privacy - Un veicolo, durante un inseguimento con la polizia, si è schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. Da tgcom24.mediaset.it