Al volante di C5 Aircross | un viaggio a tutto comfort
A Palma di Maiorca Citroën ha scelto il sole e le curve morbide dell'isola per raccontare la sua idea di comfort. È qui che debutta la nuova C5 Aircross, completamente rinnovata, più lunga, più spaziosa, più tecnologica. Un suv che cambia pelle ma non filosofia: accogliere chi guida e chi viaggia con quella morbidezza tutta francese che, negli anni, è diventata un marchio di fabbrica. Rispetto alla generazione precedente, la nuova C5 Aircross cresce di quindici centimetri, arrivando a 4,65 metri di lunghezza, e guadagna sei centimetri nel passo. Le proporzioni si fanno più eleganti e il design archivia le forme squadrate per linee più fluide e muscolose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
