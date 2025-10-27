al via occhiuto bis definito il nuovo consiglio regionale calabro

AGI - Alla proclamazione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, la Corte d'appello di Catanzaro ha di fatto definito la composizione del Consiglio regionale distribuendo i seggi sia per la quota proporzionale sia per il premio di maggioranza. Nessun cambiamento rispetto alle prime risultanze dopo il voto del 5 e del 6 ottobre: 12 consiglieri regionali riconfermati, tutti gli altri sono volti nuovi, 7 le donne elette. Del nuovo Consiglio regionale ovviamente faranno parte i due principali candidati alla presidenza della Regione, il riconfermato Occhiuto (Forza Italia) per il centrodestra e Pasquale Tridico (M5S) per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Agi.it

