Al via le operazioni di spazzamento foglie nei principali parchi cittadini
Sono iniziate le operazioni di spazzamento e gestione delle foglie al Parco Ducale, in Cittadella, Parco della Musica, Parco Falcone-Borsellino, Parco Ferrari e Parco del Dono. Gli interventi prevedono una gestione integrata e sostenibile delle foglie, con l’obiettivo di mantenere il decoro degli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
