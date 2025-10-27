Al via le operazioni di spazzamento foglie nei principali parchi cittadini

Parmatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate le operazioni di spazzamento e gestione delle foglie al Parco Ducale, in Cittadella, Parco della Musica, Parco Falcone-Borsellino, Parco Ferrari e Parco del Dono. Gli interventi prevedono una gestione integrata e sostenibile delle foglie, con l’obiettivo di mantenere il decoro degli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

