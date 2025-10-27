Al via la sperimentazione L’ora settimanale dell’Intelligenza Artificiale | all’IISS Luigi Einaudi di Manduria in Puglia la scuola del futuro è già realtà
L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Manduria arricchisce la propria offerta formativa con un progetto innovativo fortemente proiettato al futuro: “L’ora settimanale dell’Intelligenza Artificiale”, un percorso sperimentale rivolto agli studenti del biennio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
