Al via la sperimentazione L’ora settimanale dell’Intelligenza Artificiale | all’IISS Luigi Einaudi di Manduria in Puglia la scuola del futuro è già realtà

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Manduria arricchisce la propria offerta formativa con un progetto innovativo fortemente proiettato al futuro: “L’ora settimanale dellIntelligenza Artificiale”, un percorso sperimentale rivolto agli studenti del biennio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

