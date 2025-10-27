Al via la 12esima edizione di #SIISAGGIOGUIDASICURO

Tempo di lettura: 4 minuti Prende il via ufficialmente dalla città di Salerno, la dodicesima edizione del progetto sulla sicurezza stradale e del mare “ Sii Saggio, Guida Sicuro”, le cui finalità constano nel sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale e del mare educandoli a comportamenti più sicuri in modo da favorire l’acquisizione di una condotta responsabile per conseguire una riduzione del numero e della gravità degli incidenti in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3.6 dell’Agenda ONU 2030 e con il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030. Sarà il Salone dei Marmi di Palazzo di Città del Comune di Salerno, mercoledì 29 ottobre dalle ore 09:30, ad ospitare il primo incontro formativo della XII edizione del roadshow itinerante # siisaggioguidasicuro a cui interverranno docenti e docenti del territorio salernitano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

