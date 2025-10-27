Al via il Progetto Studente-atleta di alto livello 2025 26 Domande dal 29 ottobre al 20 dicembre NOTA e ALLEGATI
Nell’ambito della promozione del valore educativo, formativo e sociale dell’attività motoria e sportiva, nonché del diritto allo studio e del successo formativo delle studentesse e degli studenti impegnati in attività agonistiche di rilievo nazionale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito rinnova anche per l’anno scolastico 20252026 il Progetto didattico sperimentale “Studente-atleta di alto livello”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A. L'articolo Al via il Progetto “Studente-atleta di alto livello” 202526. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
