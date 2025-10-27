Al via il nuovo progetto di Radiofreccia | nasce Radiofreccia Rock Campus

In occasione del nono anniversario di  Radiofreccia, l’emittente è entusiasta di annunciare il lancio del progetto “ Radiofreccia Rock Campus,” un’iniziativa unica che mira a connettere, ispirare e coinvolgere le nuove generazioni attraverso la musica rock, fungendo da ponte tra passato e futuro. Il  26 ottobre 2025  segnerà non solo il  compleanno di Radiofreccia, ma anche il momento in cui si apriranno le porte del “ Radiofreccia Rock Campus.”  9 canzoni  iconiche della musica rock,  9 disc jockey  di Radiofreccia,  9 studenti  selezionati da tutta Italia per dar vita ad un nuovo programma in onda tutti i martedì a partire da novembre. 🔗 Leggi su Panorama.it

