Al The Square omaggio al genio di Francesco Nuti

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 27 ottobre 2025 – Sabato 1 novembre alle 20.45 e domenica 2 novembre alle 16.45 andrà in scena al The Square lo spettacolo “ Francesco Nuti, la storia di un grande talento”, scritto e diretto da Valerio Groppa, con le musiche di Giovanni e Francesco Nuti, vede in scena Nicola Pecci per raccontare l’artista e l’uomo Francesco Nuti, attraverso le sue parole. Nato a Firenze nel 1955, Nuti è un genio del cinema italiano, regista, attore e sceneggiatore, insignito di diversi premi, fra cui due David di Donatello. Lo spettacolo tratto dalla sua autobiografia, “Sono un bravo ragazzo”, curata dal fratello Giovanni Nuti, con l’attore Nicola Pecci, nel 2015 si è aggiudicato il premio Renzo Montagnani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al the square omaggio al genio di francesco nuti

© Lanazione.it - Al The Square, omaggio al genio di Francesco Nuti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

the square omaggio genioAl The Square, omaggio al genio di Francesco Nuti - Lo spettacolo “Francesco Nuti, la storia di un grande talento” con Nicola Pecci, vincitore del premio Renzo Montagnani (2015), tratto dall’autobiografia “Sono un bravo ragazzo. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: The Square Omaggio Genio