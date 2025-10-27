Al The Square omaggio al genio di Francesco Nuti
Firenze, 27 ottobre 2025 – Sabato 1 novembre alle 20.45 e domenica 2 novembre alle 16.45 andrà in scena al The Square lo spettacolo “ Francesco Nuti, la storia di un grande talento”, scritto e diretto da Valerio Groppa, con le musiche di Giovanni e Francesco Nuti, vede in scena Nicola Pecci per raccontare l’artista e l’uomo Francesco Nuti, attraverso le sue parole. Nato a Firenze nel 1955, Nuti è un genio del cinema italiano, regista, attore e sceneggiatore, insignito di diversi premi, fra cui due David di Donatello. Lo spettacolo tratto dalla sua autobiografia, “Sono un bravo ragazzo”, curata dal fratello Giovanni Nuti, con l’attore Nicola Pecci, nel 2015 si è aggiudicato il premio Renzo Montagnani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
