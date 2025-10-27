Al teatro Libero in scena Affogo quando l’aggressività diventa specchio dell’animo umano
L’aggressività è spesso un tentativo di affermare la propria identità, di conquistare un ruolo e, talvolta, di mettere in luce le fragilità degli altri. Un comportamento sempre più diffuso, che si manifesta in forme di prevaricazione e bullismo tra pari. E il protagonista di questa storia ne è al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CERCASI DOCENTE DI CANTO L’Associazione Libero Teatro cerca un insegnante di canto per il laboratorio teatrale della nuova stagione La figura selezionata si occuperà della preparazione vocale e musicale dei partecipanti, collaborando con la direzi - facebook.com Vai su Facebook
Al teatro Libero in scena “Affogo”, quando l’aggressività diventa specchio dell’animo umano - L’aggressività è spesso un tentativo di affermare la propria identità, di conquistare un ruolo e, talvolta, di mettere in luce le fragilità degli altri. Si legge su mondopalermo.it
Firenze, in scena ‘Affogo’ al Teatro Cantiere Florida - E se questa violenza fosse propria dell'animo umano, celata sin dall’adolescenza? Lo riporta lanazione.it