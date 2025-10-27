Al teatro Libero in scena Affogo quando l’aggressività diventa specchio dell’animo umano

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aggressività è spesso un tentativo di affermare la propria identità, di conquistare un ruolo e, talvolta, di mettere in luce le fragilità degli altri. Un comportamento sempre più diffuso, che si manifesta in forme di prevaricazione e bullismo tra pari. E il protagonista di questa storia ne è al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Al teatro Libero in scenaAffogo”, quando l’aggressività diventa specchio dell’animo umano - L’aggressività è spesso un tentativo di affermare la propria identità, di conquistare un ruolo e, talvolta, di mettere in luce le fragilità degli altri. Si legge su mondopalermo.it

Firenze, in scenaAffogo’ al Teatro Cantiere Florida - E se questa violenza fosse propria dell'animo umano, celata sin dall’adolescenza? Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Libero Scena Affogo