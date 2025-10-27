Al San Camillo due nuovi posti letto e spazi pensati per stimolare memoria autonomia e familiarità

È stato inaugurato nella mattinata del 27 ottobre nella Residenza per Anziani “San Camillo” di Piacenza, il progetto “Mi ritorna in mente: l’arte del ricordo”, promosso dalla Fondazione Pio Ritiro Cerati, realizzato con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

News recenti che potrebbero piacerti

#manfredonia: nuovi medici al presidio ospedaliero “San Camillo de Lellis” - facebook.com Vai su Facebook

Al San Camillo due nuovi posti letto e spazi pensati per stimolare memoria, autonomia e familiarità - È stato inaugurato nella mattinata del 27 ottobre nella Residenza per Anziani “San Camillo” di Piacenza, il progetto “Mi ritorna in mente: l’arte del ricordo”, promosso dalla Fondazione Pio Ritiro Cer ... Si legge su ilpiacenza.it

Nuovi posti letto e l'ospedale di comunità pronto nel 2026: ecco come procedono i lavori al San Camillo - Grazie a 5 milioni di euro stanziati grazie all’anno giubilare, è stata completata la sopraelevazione della porzione del padiglione Piastra che ospita il Pronto soccorso pediatrico e la Chirurgia ... Come scrive romatoday.it