Al Ridotto del Regio per il Festival della Pace l’anteprima nazionale dello spettacolo Con ali di vento e di cera

Mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30, il Ridotto del Teatro Regio di Parma ospiterà l’anteprima dello spettacolo “Con ali di vento e di cera – I miti a raccontare la Pace”, nell’ambito della quarta edizione del Festival della Pace – Urlo dell’Umanità.Il reading teatrale, prodotto dalla Casa della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

