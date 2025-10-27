Al Policlinico attivo l’Ambulatorio Caemi | Cure tempestive per chi soffre di patologie croniche
Un nuovo modello di presa in carico e continuità di cura per i pazienti cronici e complessi arriva al Policlinico di Bari. È stato attivato l’Ambulatorio di Continuità Assistenziale di Emergenza e Medicina Interna (Caemi), istituito dall’unità operativa di Medicina Interna Ospedaliera diretta dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it
