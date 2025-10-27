Al Policlinico attivo l’Ambulatorio Caemi | Cure tempestive per chi soffre di patologie croniche

Baritoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modello di presa in carico e continuità di cura per i pazienti cronici e complessi arriva al Policlinico di Bari. È stato attivato l’Ambulatorio di Continuità Assistenziale di Emergenza e Medicina Interna (Caemi), istituito dall’unità operativa di Medicina Interna Ospedaliera diretta dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

policlinico attivo l8217ambulatorio caemiAl Policlinico di Bari attivo l’Ambulatorio di Continuità Assistenziale di Emergenza e Medicina Interna - Il Policlinico di Bari attiva l’Ambulatorio CAEMI per assicurare continuità assistenziale e ridurre i tempi di cura per i pazienti cronici o complessi ... Riporta trmtv.it

policlinico attivo l8217ambulatorio caemiAl Policlinico attivo l’Ambulatorio Caemi: “Cure tempestive per chi soffre di patologie croniche” - Un nuovo modello di presa in carico per i pazienti cronici o complessi, istituito per offrire percorsi rapidi di cura ed evitare accessi impropri al pronto soccorso ... Scrive baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Policlinico Attivo L8217ambulatorio Caemi