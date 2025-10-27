Al-Nassr v Al-Ittihad | formazioni statistiche e anteprima

2025-10-27 14:19:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Domani sera l’Al-Nassr ospiterà l’Al-Ittihad. Leggi la nostra anteprima qui. Anteprima per Al-Nassr v Al-Ittihad. L’Al-Nassr spera di replicare la sua forma in campionato nella Coppa del Re quando domani affronterà l’Al-Ittihad nei quarti di finale. La squadra di Jorge Jesus ha iniziato perfettamente nella Pro League con sei vittorie in sei partite, inclusa la vittoria per 2-0 di sabato in casa dell’Al-Hazm grazie ai gol della coppia portoghese Joao Felix e Cristiano Ronaldo. Jesus ha avuto un effetto trasformativo sul club e le speranze sono grandi che possa guidarlo al loro primo trofeo nazionale da quando Ronaldo si è trasferito in Medio Oriente nel 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com