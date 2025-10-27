Al Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa la VI edizione di ferrovie in miniatura

Cilentoreporter.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le “Ferrovie in miniatura” tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. Tre giornate dedicate al mondo dei treni in scala di varia grandezza, con esposizione di migliaia di modelli L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

al museo nazionale ferroviario di pietrarsa la vi edizione di ferrovie in miniatura

© Cilentoreporter.it - Al Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa la VI edizione di “ferrovie in miniatura”

