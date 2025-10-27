Al Milan serve un bomber vero | inquietanti i dati dei ‘9’ rossoneri dopo Giroud

Da quando è andato via Olivier Giroud, il Milan non è riuscito a trovare un centravanti di livello internazionale che gli garantisse tanti gol e peso specifico in attacco. Numeri e dati di chi è arrivato dopo il francese. Per il futuro urge. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Al Milan serve un bomber vero: inquietanti i dati dei ‘9’ rossoneri dopo Giroud

