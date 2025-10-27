Al Milan di Allegri mancano i gol degli attaccanti | Giménez e Nkunku serve fare di più!

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Massimiliano Allegri non sta ricevendo in questa stagione, finora, da tutti i suoi attaccanti, il numero di gol sperato e voluto. Urgono rimedi, presto, altrimenti si rischia di perdere colpi alla lunga. Due scontri diretti alle porte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

