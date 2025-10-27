Al Giardino Inglese torneranno le giostre | il Comune pubblica il bando per la concessione

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si va verso il ritorno delle giostre al Giardino Inglese. Il Comune ha infatti pubblicato l'avviso che prevede la concessione dell'area all'interno del parco destinata ai giochi per bambini. Lo storico luna park è chiuso dallo scorso marzo, quando i precedenti gestori, i Cabocci, coinvolti dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

