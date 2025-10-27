Al Giardino Inglese torneranno le giostre | il Comune pubblica il bando per la concessione
Si va verso il ritorno delle giostre al Giardino Inglese. Il Comune ha infatti pubblicato l'avviso che prevede la concessione dell'area all'interno del parco destinata ai giochi per bambini. Lo storico luna park è chiuso dallo scorso marzo, quando i precedenti gestori, i Cabocci, coinvolti dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#EducationalDay alle Serre di Graefer - Reggia di Caserta Nel cuore del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, le Serre di Graefer accogliamo i docenti per una giornata speciale dedicata alla didattica tra arte, storia e natura. Un’occasione per sperimentar - facebook.com Vai su Facebook