Al Gialappa Show arriva il chitarrista abruzzese Daniele Mammarella
Daniele Mammarella, talentuoso chitarrista abruzzese che sta inanellando un successo dopo l’altro, arriva anche su Tv8 ospite del Gialappa Show. La puntata andrà in onda lunedì 27 ottobre alle ore 21.30 e sarà condotta da Mago Forest e Gaia. Non mancheranno, ovviamente, le immancabili battute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
