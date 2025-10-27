Al cinema in settimana | Non essere cattivo Dracula Twilight Saga e…

Torna al cinema “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1”. Il film viene riproposto sul grande schermo in occasione del 20° anniversario della pubblicazione del libro. Novità sul grande schermo è costituita da “Non essere cattivo”, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’Amico e Roberta Mattei. Da annotare, inoltre, l’uscita di “Depeche Mode: M”, film concerto realizzato durante i tre show sold-out al Foro Sol Stadium di Città del Messico; “Io sono Sara Ricci” in anteprima e “Dracula: L’amore perduto”, diretto da Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Zoë Bleu e Christoph Waltz. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “After the Hunt – Dopo la caccia”, “Tre ciotole”, “Bugonia”, “Black phone 2”, “Springsteen: liberami dal nulla” e “La famiglia Halloween”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

