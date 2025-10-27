Al Campus di Ravenna uno sportello anti-violenza | accordo tra Unibo e Linea Rosa
Dopo le esperienze già attive a Bologna e Forlì, anche il Campus di Ravenna si è dotato di uno sportello dedicato al contrasto della violenza di genere. Il servizio, che andrà ad affiancarsi a quello già presente sul tema delle discriminazioni, nasce da una collaborazione tra l’Alma Mater. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
