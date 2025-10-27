Al Belluzzi Fioravanti scatta la settimana corta Il preside | Così riduciamo il rischio burnout

Settimana corta, dal lunedì al venerdì, all’Iis Belluzzi Fioravanti a partire da settembre 2026. Per di più senza rientri pomeridiani: campanella d’ingresso alle 8, mentre quella d’uscita, per tre giorni è alle 13,30 e per due è alle 14,25. Ora il fischio finale, per tutti, era alle 14 con il sabato in classe. Una riorganizzazione possibile grazie all’ora portata a 55 minuti. Il tutto è stato portato in Collegio dei Docenti e poi in Consiglio di Istituto dove è approvato con quindici voti favorevoli e tre contrari. Una rivoluzione voluta dal nuovo preside, Marco Ortu (foto), arrivato in via Cassini a settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Belluzzi Fioravanti scatta la settimana corta. Il preside: "Così riduciamo il rischio burnout"

