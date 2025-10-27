Un grave episodio di accoltellamento ha sconvolto il centro storico di Genova nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, quando due ragazze di 22 anni si sono incontrate in piazza Santa Fede per chiarire questioni personali. L’incontro, nato come confronto, si è rapidamente trasformato in un acceso litigio presto degenerato nella sconvolgente aggressione che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e richiesto l’intervento immediato delle autorità. Leggi anche: “Un botto improvviso”. Grave incidente, schianto contro il casello finisce in tragedia: autostrada chiusa Lite tra ex compagne degenera in violenza nel centro storico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Aiuto, la ammazza". Shock in centro, ragazza incinta accoltellata alla pancia dalla fidanzata