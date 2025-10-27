Aiuti sanitari l’Europa valuta di seguire gli Usa e porre fine ai fondi globali per la salute
La Commissione europea potrebbe interrompere, entro il 2030, il finanziamento di organizzazioni sanitarie e di immunizzazione globali come Gavi, the Vaccine Alliance, e il Global Fund, nel tentativo di rafforzare l’influenza esterna dell’Unione in altri ambiti, secondo un documento interno visionato da Euractiv.com. Il documento, preparato per il Commissario europeo per i Partenariati internazionali, Jozef Síkela, afferma che l’Unione dovrebbe “concentrarsi sui fondi in cui l’UE può davvero influenzare la governance”. Quest’anno, il presidente statunitense Donald Trump ha tagliato i finanziamenti di Washington a Gavi e al Global Fund, indebolendo le iniziative sanitarie globali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
L’Italia per Gaza: nuovi aiuti per sicurezza alimentare, sanità e formazione. Tajani: puntare subito su collaborazione sanitaria con Giordania ed Egitto - X Vai su X
Tregua a Gaza, MSF: "Speriamo sia duratura, bisogna subito sbloccare gli aiuti umanitari". Il trentino Stefano Di Carlo, direttore generale di Medici Senza Frontiere in Italia, sollecita l'ingresso degli aiuti necessari a un sistema sanitario distrutto e a una popolaz - facebook.com Vai su Facebook