Una storia di orrore e coraggio emerge dalla provincia di Palermo, dove il grido d’aiuto di una bambina ha squarciato il velo di abusi e degrado che avvolgeva la sua vita e quella del fratello maggiore. La vicenda, che ha portato all’arresto di una coppia di adulti, è un drammatico esempio di come la violenza domestica possa annidarsi nei contesti familiari, ma anche della fondamentale importanza di presidi di assistenza come Telefono Azzurro. È stata proprio la determinazione della piccola a mettere in moto la macchina delle indagini, scegliendo un momento di nascosto per comporre il numero che rappresentava l’ultima speranza di salvezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Aiutatemi!”. Bimba chiama il Telefono Azzurro, l’arresto shock: viveva un incubo