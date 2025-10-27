Aidem Lingua Inglese per gli alunni con DSA | come insegnarla e facilitare l’apprendimento Corso Online Accreditato
Corso online accreditato, costituito da 4 lezioni (Videolezioni, slides di sintesi e test intermedi), con l’obiettivo di supportare i docenti nella progettazione delle migliori strategie, volte a rendere più inclusivo l’apprendimento della lingua inglese, partendo dalle difficoltà specifiche degli alunni e studenti con DSA. Apprendere una lingua straniera rappresenta una sfida complessa per molti studenti: per . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
