Ah ecco perché non si vede più la figlia Giulia De Lellis e Tony Effe cosa è successo dopo la nascita

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno scelto la via più silenziosa, quella meno battuta dalle coppie dello spettacolo. Dopo la nascita della piccola Priscilla, la loro prima figlia, i due hanno deciso di allontanarsi dai social, spegnendo ogni riflettore sulla loro nuova vita da genitori. Niente foto, niente storie, nessuna condivisione dei primi giorni insieme: soltanto il post con cui avevano annunciato la nascita della bambina. Poi, il silenzio. Una scelta che va in netta controtendenza con l’uso spesso spregiudicato dei social da parte di molti personaggi pubblici, pronti a trasformare la maternità o la paternità in contenuto da condividere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it