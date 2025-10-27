Agropoli SA detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti
Il 22 ottobre, ad Agropoli (SA), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 36enne sottoposto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato della sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa 1 kg e 0,18 grammi circa di cocaina. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania in attesa di giudizio da parte dell’A.G. Il provvedimento si trova nella fase delle indagini preliminari ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificato nel corso delle ulteriori fasi processuali. 🔗 Leggi su Zon.it
Scopri altri approfondimenti
[AGROPOLI, MALTRATTAMENTI E ABUSI: L'INDAGATO NEGA LE ACCUSE Il 41enne arrestato ad Agropoli per le ipotesi di e sulla figlia minorenne rompe il silenzio davanti al giudice e nega ogni accusa: « - facebook.com Vai su Facebook
Agropoli: Arrestato 36enne per detenzione e spaccio di droga - Ad Agropoli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, sottoposto a indagini per detenzione di sostanze stupefacenti ... Segnala msn.com
Agropoli, trovato in possesso di marijuana e cocaina: arrestato - Il 22 ottobre, ad Agropoli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 36enne sottoposto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Lo riporta infocilento.it
Trovato con un chilo di marijuana pronta da spacciare. Pusher arrestato ad Agropoli - Durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una perquisizione, i militari hanno trovato nella disponibilità dell’arrestato circa 1 chilo di marijuana e 0,18 grammi di cocaina. Si legge su ondanews.it