Agrigento non perda un euro | l’appello di Zicari e Bongiovi per salvare i fondi Fua e Fesr

Agrigentonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È il momento del richiamo all’unità. Agrigento ha bisogno che tutta la politica giochi nella stessa squadra”. Con queste parole le consigliere comunali della Democrazia cristiana, Gioacchina Zicari e Margherita Bongiovi, lanciano un appello dopo l’audizione in commissione della dottoressa Nobile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Agrigento Perda Euro L8217appello