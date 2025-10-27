Agrigento non perda un euro | l’appello di Zicari e Bongiovi per salvare i fondi Fua e Fesr
"È il momento del richiamo all’unità. Agrigento ha bisogno che tutta la politica giochi nella stessa squadra”. Con queste parole le consigliere comunali della Democrazia cristiana, Gioacchina Zicari e Margherita Bongiovi, lanciano un appello dopo l’audizione in commissione della dottoressa Nobile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
? VIENE TRAVOLTO DA UN AUTOCARRO: E' TRAGEDIA, BRACCIANTE PERDE LA VITA AD AGRIGENTO Leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/25/agrigento-tragedia-in-campagna-bracciante-travolto-e-ucciso-da-un-autocarro/ - facebook.com Vai su Facebook