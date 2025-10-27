Agricoltura Zannier | Il Friulano è il simbolo dell’identità del nostro territorio

“Il Friulano rappresenta un patrimonio identitario e produttivo che merita di essere raccontato con autenticità, passione e continuità. È un vino che esprime carattere, storia e una precisa identità, capace di valorizzare il territorio e le persone che lo coltivano”. Con queste parole l’assessore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it