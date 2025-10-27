Agrate Brianza un ‘tesoro’ di 400 anni | il gelso conquista la patente di Albero Monumentale

Agrate Brianza (Monza) – È il gelso bianco meglio conservato della Lombardia e probabilmente del Paese. Da qualche giorno ha ricevuto da Roma la patente di Albero Monumentale d’Italia. Agrate gonfia il petto d’orgoglio per il gigante verde che leggenda vuole da quattro secoli svetti in centro. Un testimone della storia che ha accompagnato una generazione dopo l’altra fino a qui. Una targa certifica la promozione, a posarla accanto a lui, simbolo della città, Roberto Strabello, assessore ai Lavori pubblici. “È un orgoglio per tutti noi, questa è la certificazione che siamo davanti a un pezzo di patrimonio nazionale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

