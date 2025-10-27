Agostino Ghiglia il membro del Garante della Privacy e Report | Io pedinato Denuncerò
Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy, è andato nella sede di FdI, in via della Scrofa nel pomeriggio del 22 ottobre scorso, vigilia della decisione sul caso Report-Sangiuliano, «per incontrare il direttore de Il Secolo d’Italia, Italo Bocchino, in merito a una presentazione a Torino e a Roma dei nostri due nuovi libri». E quindi non ha parlato della decisione o della multa. Ovvero dei 150 mila euro comminati dall’autorità alla trasmissione di Raitre per aver mandato in onda la telefonata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. E Ghiglia denuncerà chi lo ha seguito, fa sapere oggi in due interviste rilasciate al Corriere della Sera e a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online
