Agorà Festival pronto il bis Chiudono Cecchettin e Zuppi In tre giorni 9mila presenze

La prima edizione di Agorà Festival si è chiusa ieri con un bilancio di oltre 9.000 presenze distribuite nell’arco di tre giorni di incontri iniziati con Alessandro Barbero davanti a un Teatro Bonci i cui posti disponibili erano andati esauriti nei primi sette minuti di apertura delle prenotazioni. Numeri che fin da subito hanno fatto pensare all’amministrazione comunale di rilanciare l’evento, dando già appuntamento al prossimo anno e valutando pure la possibilità individuare anche nuovi luoghi dove svolgere la rassegna, compresi spazi all’aperto, per consentire la maggior partecipazione possibile di pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

