Agorà Caporale insulta Sorrentino | Comizio Se sei fuori dal coro ti delegittimano
“Io a lei non rispondo”. Sono queste le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano Antonello Caporale durante la trasmissione “Agorà”, che si permette anche di dire “ma lei chi è” alla giornalista de Il Tempo Giulia Sorrentino, che non si è piagata alla solita narrazione dei media progressisti. E l'ha persino accusata di fare un “comizio”. Sorrentino a chiesto a Caporale “cosa ha ottenuto Landini fino a oggi? Prima di tutto non si è distaccato da frasi violentissime che abbiamo sentito in quelle piazze. Il 7 ottobre a Bologna e a Torino sono state organizzate due manifestazioni che inneggiavano a un atto terroristico e da parte del centro sinistra c'è stato il silenzio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
