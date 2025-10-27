Agguato al pullman a Rieti stop trasferte ai tifosi del Sebastiani e del Pistoia Basket
Dopo l’agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket, in cui è rimasto ucciso l’autista Raffaele Marianella, 65enne colpito al collo da un sasso niente trasferte ai tifosi di Rieti e Pistoia. A deciderlo il Viminale, con un provvedimento a firma del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha disposto la chiusura fino al 31 dicembre 2025 per la società Pistoia basket 2000 e fino a fine stagione, inclusi eventuali play off e play out, per la società Rsr Sebastiani Rieti, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le due società disputano gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di biglietti per accedere agli stessi impianti per i residenti a Pistoia e a Rieti. 🔗 Leggi su Open.online
