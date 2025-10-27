Agguato al bus la decisione del Viminale sui tifosi di Rieti e Pistoia Basket

Dopo l’agguato costato la vita all’autista Raffaele Marianella, il ministero dell’Interno ha disposto la chiusura fino al 31 dicembre 2025 per la società Pistoia Basket 2000 e fino a fine stagione (inclusi eventuali play-off e play-out), per la Sebastiani Rieti, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le due società disputano gli incontri in trasferta. Stabilito anche il divieto della vendita di biglietti per gli stessi impianti nei confronti di persone residenti a Pistoia o Rieti. Nel provvedimento del Viminale, firmato dal ministro Matteo Piantedosi, viene evidenziato che quanto accaduto il 19 ottobre, prima con tentativi di contatto tra le tifoserie poi con l’ agguato al pullman dei tifosi pistoiesi, determina «gravi conseguenze sulla tutela dell’incolumità pubblica» e il «concreto rischio di reiterazione di analoghi comportamenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Agguato al bus, la decisione del Viminale sui tifosi di Rieti e Pistoia Basket

