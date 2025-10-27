Agguato a un 45enne | ferito a colpi di fucile in due in fuga in sella a uno scooter
GALLIPOLI – Attimi di terrore si sono vissuti in serata, poco dopo le 19,45, a Gallipoli, in via Carlo Massa, quando un 45 anni (impiegato come operatore ecologico), residente in una delle palazzine della zona, è stato bersaglio di un agguato a colpi di fucile calibro 22.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
