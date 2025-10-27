aggressioni in ospedale a verona braccialetti salvavita per medici e infermieri

Aggressioni verbali e fisiche, minacce, atteggiamenti sempre più violenti. Per medici e infermieri lavorare in prima linea è sempre più rischioso. Ecco allora che anche negli ospedali della provincia di Verona il personale del Pronto Soccorso ha iniziato a indossare braccialetti telefonici per comunicare con le forze dell'ordine in caso di potenziale pericolo. Il tempo stimato per ricevere aiuto è di tre minuti da quando viene dato l'allarme. Sono 290 i braccialetti distribuiti negli ospedali dall'Azienda sanitaria scaligera, per una spesa di 140mila euro. Il sistema rappresenta una risposta concreta al crescente clima di tensione che si respira nei reparti di emergenza, dove episodi di violenza contro il personale sanitario sono diventati sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

