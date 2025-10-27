Aggressioni in ospedale a Verona braccialetti salvavita per medici e infermieri
Aggressioni verbali e fisiche, minacce, atteggiamenti sempre più violenti. Per medici e infermieri lavorare in prima linea è sempre più rischioso. Ecco allora che anche negli ospedali della provincia di Verona il personale del Pronto Soccorso ha iniziato a indossare braccialetti telefonici per comunicare con le forze dell'ordine in caso di potenziale pericolo. Il tempo stimato per ricevere aiuto è di tre minuti da quando viene dato l'allarme. Sono 290 i braccialetti distribuiti negli ospedali dall'Azienda sanitaria scaligera, per una spesa di 140mila euro. Il sistema rappresenta una risposta concreta al crescente clima di tensione che si respira nei reparti di emergenza, dove episodi di violenza contro il personale sanitario sono diventati sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aggressioni in ospedale, kit di difesa per infermieri con allarme e spray urticante Vai su Facebook
Tolleranza zero contro le aggressioni in ospedale: più pattuglie e sistemi di videosorveglianza https://lastampa.it/torino/2025/10/18/news/aggresioni_ospedali_protocollo_sicurezza-15356866/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Nei pronto soccorso degli ospedali veronesi attivi i braccialetti anti aggressione - Allarme aggressioni, nei pronto soccorso dell’Ulss 9 attivati i braccialetti per San Bonifacio, Legnago, Villafranca e Malcesine ... Segnala veronaoggi.it
Braccialetti anti aggressione per il personale sanitario, attivati nel Veronese: come funzionano i Prowatch connessi h24 - I braccialetti anti aggressione nei quattro pronto soccorso dell'Usl 9 della provincia di Verona. Riporta msn.com
Braccialetti Anti-Aggressione Innovativi: Sicurezza nei Pronto Soccorso di Verona - Nella provincia di Verona, il servizio sanitario ha introdotto una nuova misura di sicurezza per tutelare il personale dei pronto soccorso. Lo riporta tuobenessere.it