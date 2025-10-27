Aggressione neofascista al liceo Bramante occupato gli studenti | Sono entrati dicendo di voler spaccare tutto

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due notti di violenza al liceo artistico Bramante di Roma, occupato dagli studenti. Un gruppo di quindici neofascisti ha fatto irruzione nella scuola lanciando bottiglie e disegnando svastiche. Dopo una seconda aggressione, gli studenti hanno deciso di concludere l’occupazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

aggressione neofascista liceo bramanteAggressione neofascista al liceo Bramante occupato, gli studenti: “Sono entrati dicendo di voler spaccare tutto” - Un gruppo di quindici neofascisti ha fatto irruzione nella scuola lanciando bottiglie e disegnando svastiche. Lo riporta fanpage.it

Gruppo armato di spranghe entra in un liceo occupato: scuola devastata, indagini in corso - "Abbiamo subito un episodio gravissimo e inaccettabile" denunciano gli studenti. Segnala primocanale.it

aggressione neofascista liceo bramanteGenova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri - Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Neofascista Liceo Bramante