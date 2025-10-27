Aggressione neofascista al liceo Bramante occupato gli studenti | Sono entrati dicendo di voler spaccare tutto
Due notti di violenza al liceo artistico Bramante di Roma, occupato dagli studenti. Un gruppo di quindici neofascisti ha fatto irruzione nella scuola lanciando bottiglie e disegnando svastiche. Dopo una seconda aggressione, gli studenti hanno deciso di concludere l’occupazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’impunità neofascista in Italia: l’aggressione a Genova e il rito per il Duce a Predappio Ascolta qui la nuova puntata di 'Scanner' - X Vai su X
L’aggressione per strada 3 contro 1 di fronte alla compagna con in braccio un bimbo di pochi mesi, per una felpa con la scritta “azione antifascista”, un’aggressione neofascista avvenuta nelle stesse strade di Roma del raid con caschi e bastoni in un bar, alla fi - facebook.com Vai su Facebook
Aggressione neofascista al liceo Bramante occupato, gli studenti: “Sono entrati dicendo di voler spaccare tutto” - Un gruppo di quindici neofascisti ha fatto irruzione nella scuola lanciando bottiglie e disegnando svastiche. Lo riporta fanpage.it
Gruppo armato di spranghe entra in un liceo occupato: scuola devastata, indagini in corso - "Abbiamo subito un episodio gravissimo e inaccettabile" denunciano gli studenti. Segnala primocanale.it
Genova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri - Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente ... Riporta fanpage.it