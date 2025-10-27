Aggressione in ospedale | spinte e calci a un giovane infermiere denunciato 50enne

Aggressione ai danni di un infermiere in ospedale. È quanto accaduto nella mattinata di lunedì 27 ottobre nel reparto di Ortopedia. Protagonista dell'episodio è stato un 50enne: l'uomo, parente di un paziente ricoverato, è stato poi denunciato dalla polizia.All'origine dell'aggressione ci. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

