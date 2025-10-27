Aggrediva donne in strada senza motivo arrestato 23enne senegalese a Milano

Aggrediva le donne in Porta Venezia a Milano, sette casi in meno di due mesi, arrestato senegalese di 23 anni. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano presso il Tribunale Ordinario di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino senegalese di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Aggrediva donne in strada senza motivo, arrestato 23enne senegalese a Milano

Scopri altri approfondimenti

#Milano, aggrediva le donne per strada. Senegalese arrestato dalla Polizia di Stato Vai su Facebook

Picchiava donne senza motivo in strada a Milano, arrestato - Aggrediva donne a caso a Milano, per strada, picchiandole senza motivo e procurando, in alcuni casi, anche delle fratture. Riporta ansa.it

Picchiava donne a caso (senza motivo) in strada a Milano: chi è il 23enne arrestato, 11 alias e il soprannome di “calciatore” - Aggrediva donne a caso a Milano, per strada, picchiandole senza motivo e procurando, in alcuni casi, anche delle fratture. Come scrive msn.com

Paura a Milano, picchiava senza motivo le donne incontrate per strada: fermato senegalese - Gli agenti di polizia hanno arrestato uno straniero che stava seminando il panico per il capoluogo lombardo aggredendo donne senza averne alcun motivo. Lo riporta msn.com