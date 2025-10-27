Aggredito da due immigrati… La rivelazione shock di Feltri in diretta
News TV. Durante l’ultima puntata della trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano su Rete 4, il giornalista Vittorio Feltri ha spiazzato il pubblico con una rivelazione inaspettata. In diretta nazionale, il giornalista ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di aggressione da parte di due uomini nei pressi della propria abitazione. « Mi è capitato 20 o 30 giorni fa al massimo. Sono uscito di casa mia, per fortuna ho la scorta. Mi si sono parati davanti due individui che avevano già la faccia da delinquenti, e uno dei due ha cercato di spruzzarmi in faccia un liquido », ha dichiarato con il suo consueto tono diretto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
