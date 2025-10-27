Aggredito ai Ciliani la confessione | è stato un ristoratore

Prato, 27 ottobre 2025 – Si è presentato spontaneamente e ha confessato: è un cinquantenne italiano, originario di Napoli e residente nel Pistoiese, gestore di ben quattro attività di ristorazione nel centro di Prato, l’autore della brutale aggressione di domenica mattina all’alba. Il fatto è di ieri mattina: intorno alle 5,30 un uomo presumibilmente nordafricano di 35 anni era stato trovato gravemente ferito. A causa di un forte trauma cranico e delle ferite riportate, la vittima è in prognosi riservata all’ospedale Santo Stefano ed è in pericolo di vita. L’uomo era a terra ai Ciliani, tra via Medaglie d’Oro e via Pagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

