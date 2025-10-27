aggredito a prato presunto responsabile interrogato

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato individuato l’autore della “feroce aggressione” avvenuta ieri mattina presto, tra le 5,30 e le 5,40, a Prato, tra via Medaglie D’Oro e via Pagli dove è stato rinvenuto gravemente ferito un uomo, verosimilmente di nazionalità nordafricana ma non ancor identificato, tuttora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita, all’ospedale pratese: ha subito un trauma cranico. Agli inquirenti si è presentato spontaneamente un cinquantenne italiano, gestore di quattro attività di ristorazione nel centro pratese. Lo rende noto la procura di Prato. Il cinquantenne, originario di Napoli e residente nel Pistoiese, è stato interrogato dalla procura e, si spiega, ha confessato “ le proprie responsabilità in ordine all’aggressione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

