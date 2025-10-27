Aggredita dottoressa nel Reggino ferma condanna della Fimmg Reggio Calabria
Un'altra aggressione, l'ennesima, ai danni del personale sanitario. Questa volta a farne le spese una giovane dottoressa durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro presso la sede di continuità assistenziale di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. A darne notizia, la Federazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
