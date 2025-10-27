Aggredisce un uomo e lo manda in prognosi riservata poi confessa | è napoletano

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato individuato e ha confessato l'autore della feroce aggressione avvenuta alle prime ore del mattino di domenica 26 ottobre, tra le 5.30 e le 5.40, all'incrocio tra via Medaglie d'Oro e via Pagli, nel cuore di Prato. Si tratta di un uomo di 50 anni, italiano, originario di Napoli ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

aggredisce uomo manda prognosiSavona, 33enne aggredisce un poliziotto e lo manda in ospedale: arrestato - A Savona la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 33 anni, con precedenti, con l’accusa di  resistenza e lesioni aggravate  a pubblico ufficiale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Uomo Manda Prognosi