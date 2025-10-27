Aggredisce l’ex moglie a calci e pugni | arrestato 34enne a Caivano

34enne di Napoli arrestato per aver aggredito l’ex moglie nel Parco Verde di Caivano. Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano per lesioni personali aggravate. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di vigilanza presso la Parrocchia “San Paolo Apostolo” nel Parco Verde di Caivano, hanno notato il predetto che, alla vista dell’ex moglie, sopraggiunta a piedi, l’ha improvvisamente aggredita, scaraventandola a terra e colpendola con calci e pugni. I poliziotti sono prontamente intervenuti, riuscendo a bloccare l’aggressore, mentre la donna è stata trasportata all’Ospedale Cardarelli di Napoli per le cure mediche del caso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it