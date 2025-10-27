Aggredisce le donne per strada senza motivo prognosi di 60 giorni per una di loro | arrestato a Milano

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 23 anni è stato arrestato per aver aggredito almeno sette donne per le vie milanesi. Le aggressioni sarebbero capitate dal 14 agosto al 5 ottobre. Alcune di loro hanno riportato lesioni gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

