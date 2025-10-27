Aggiornamento sull’infortunio di Anthony Edwards dopo che la stella si è allontanata zoppicando nella gara di apertura casalinga dei Timberwolves
2025-10-27 18:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Quella che era iniziata come un’entusiasmante apertura casalinga per i Minnesota Timberwolves ha subito un duro colpo quando la guardia stellare Anthony Edwards è stato costretto ad abbandonare per un problema al tendine del ginocchio. I Timberwolves hanno continuato a sconfiggere gli Indiana Pacers infortunati per 114-110 domenica sera, ma a scapito della perdita del loro uomo di punta. Edwards, tre volte All-Star alla sua sesta stagione NBA, è uscito nei primi minuti con un problema al tendine del ginocchio destro ed è stato escluso per il resto della partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Aggiornamento sull’erogazione idrica nel territorio di Ostuni Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese ha disposto una fornitura integrativa di acqua con la presenza di un'autobotte presso il Parcheggio area Genco di Ostuni (zona Foro Boa - facebook.com Vai su Facebook