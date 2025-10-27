Aggiornamento sull’infortunio di Anthony Edwards dopo che la stella si è allontanata zoppicando nella gara di apertura casalinga dei Timberwolves

2025-10-27 18:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Quella che era iniziata come un’entusiasmante apertura casalinga per i Minnesota Timberwolves ha subito un duro colpo quando la guardia stellare Anthony Edwards è stato costretto ad abbandonare per un problema al tendine del ginocchio. I Timberwolves hanno continuato a sconfiggere gli Indiana Pacers infortunati per 114-110 domenica sera, ma a scapito della perdita del loro uomo di punta. Edwards, tre volte All-Star alla sua sesta stagione NBA, è uscito nei primi minuti con un problema al tendine del ginocchio destro ed è stato escluso per il resto della partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com